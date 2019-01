No adeus de Fàbregas, Chelsea triunfa na Copa da Inglaterra com 2 gols de Morata

Com gols do atacante espanhol Morata, o Chelsea derrotou o Nottingham Forest, tradicional equipe da segunda divisão inglesa, por 2 a 0, neste sábado, pela Copa da Inglaterra, se garantindo à quartas fase da competição. O jogo no Stamford Bridge também marcou a despedida de Cesc Fàbregas, que vai atuar pelo Monaco, treinado pelo francês Thierry Henry, com quem jogou no Arsenal há 15 anos.

Os dois gols do Chelsea foram semelhantes. No primeiro, aos 14 minutos, Callum Hudson-Odoi cruzou da direita e Morata só teve o trabalho de desviar do goleiro Luke Steele. Dez minutos mais tarde, Hudson-Odoi cruzou alto da direita e o centroavante subiu para testar firme.

Mas apesar dos gols de Morata e das assistências de Hudson-Odoi, a partida ficou marcada pela despedida de Fàbregas do Chelsea, que escalou David Luiz e Emerson Palmieri como titulares. O espanhol perdeu um pênalti, mas foi ovacionado pela torcida presente ao Stamford Bridge ao ser substituído para a entrada de Kanté, chorando.

E ele terminou a sua passagem pelo clube com dois títulos do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Além disso, marcou 22 gols em 198 jogos disputados.

OUTROS JOGOS

O Everton teve um pouco mais de dificuldade para superar, por 2 a 1, o Lincoln City, da quarta divisão. De cabeça, Ademola Lookman, aos 12 minutos, abriu o placar. O brasileiro Bernard encobriu o goleiro Josh Vickers, aos 14, para ampliar a vantagem do time de Liverpool. Michael Bostwick diminuiu para o Lincoln, aos 28 minutos.

Nathan Redmond fez dois gols e deixou o Southampton em vantagem diante do Derby County, mas, empurrado por 17.095 espectadores, o time da casa foi em busca da igualdade com Jack Marriott e Tom Lawrence. Com o empate, as equipes voltam a se enfrentar em Southampton para saber quem continua na competição.

A decepção ficou por conta do Cardiff, derrotado pelo Gillingham, por 1 a 0, com gol de Elliott List, aos 36 minutos do segundo tempo. Em outro jogo, o Aston Villa foi eliminado, ao perder em casa para o Swansea, por 3 a 0, com gols de Courtney Baker-Richardson, Nathan Dyer e Jay Fulton.