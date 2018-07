Cruzeiro supera o rebaixado Joinville e segue 'voando' no fim

Na despedida do Mineirão na temporada, o Cruzeiro venceu neste domingo o rebaixado Joinville por 3 a 0 em partida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Willian, Charles e Alisson. Depois da vitória por 3 a 2 do São Paulo contra o Figueirense no sábado, o time da Toca da Raposa já entrou em campo sabendo que não tinha mais condições de conseguir vaga para a Copa Libertadores da América, o único objetivo do Cruzeiro neste final de campeonato.

O time celeste mandou no primeiro tempo. Aos 11 minutos, chute de Willian para boa defesa de Agenor depois de tabela entre Alisson e Ceará. Aos 15 minutos, Willians avançou pela direita e finalizou. A bola bateu na marcação e saiu. Dois minutos depois, Ariel Cabral levantou a bola na área e Henrique mandou para fora, próximo à trave esquerda de Agenor. Aos 23 minutos, outra excelente defesa do goleiro do Joinville depois de chute cruzado de Alisson.

Em um dos poucos lances de ataque do Joinville, Marcelinho Paraíba cobrou falta aos 30 minutos. A bola bateu na barreira e o Joinville pediu pênalti. O juiz mandou seguir. Aos 34 minutos, Agenor não aguentou. Willian recebeu na área, girou e bateu no ângulo direito do arqueiro catarinense. Cruzeiro na frente.

E a equipe mineira ficou mais à frente ainda cinco minutos depois. Charles, em belo chute de fora da área, ampliou a diferença no Mineirão. A porteira abriu? Era o que parecia. Mas ao menos o lance seguinte foi do Joinville. Marcelino Paraíba dominou na área, se livrou da marcação e chutou na trave direita de Fábio.

Cinco minutos do segundo tempo e mais chute de média distância pelo Cruzeiro. Desta vez de Willian, mas Agenor salvou de novo. O jogador cruzeirense por pouco não marcou de novo aos 11 minutos, em cobrança de falta que passou perto da trave direita do goleiro do Joinville. Aos 19 minutos, veio o terceiro do Cruzeiro. Alisson, também girando e batendo de canhota. O Cruzeiro, no momento, devolvia a derrota pelo mesmo placar para o Joinville na partida entre as duas equipes no primeiro turno, em Santa Catarina.

Satisfeito com o placar, o Cruzeiro tirou o pé. O Joinville, por sua vez, não demonstrava vontade nem condições de esboçar qualquer reação. Na última rodada do campeonato, que será disputada no domingo, o Cruzeiro enfrenta o Internacional em Porto Alegre e o Joinville recebe o Grêmio.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 JOINVILLE

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Manoel, Paulo André e Fabrício; Henrique (Charles), Willians e Ariel Cabral (Mayke); Alisson, Marcos Vinícius (Gabriel Xavier) e Willian. Técnico: Mano Menezes.

JOINVILLE - Agenor; Mario Sérgio, Domingues, Guti e Diego; Danrlei, Edson Ratinho, Kadu (Yuri), Ítalo (Fernando Viana) e Marcelinho Paraíba (Edigar Junio); Kempes.

TÉCNICO: PC Gusmão.

GOLS - Willian, aos 11, e Charles, aos 39 minutos do primeiro tempo; Alisson, aos 18 do segundo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Kempes, Guti, Paulo André e Fábio.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).