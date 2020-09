No Alemão, Borussia Dortmund é superado e Bayer Leverkusen e RB Leipzig empatam

A segunda rodada do Campeonato Alemão já reservou surpresas. Neste sábado, o atual vice-campeão Borussia Dortmund foi superado pelo Augsburg por 2 a 0 e sofreu a primeira derrota na competição. O time aurinegro teve um dia ruim e viu seu artilheiro Haaland passar em branco.

Felix Uduokhai e Daniel Caligiur anotaram os gols do triunfo do Augsburg, que chegou à segunda vitória na liga alemã e assumiu provisoriamente a liderança do torneio, com seis pontos. A ponta não é definitiva porque a rodada não terminou e outros times, como o atual campeão Bayern de Munique, ainda entram em campo e também podem chegar a seis pontos.

O Borussia Dortmund, que parou nos três pontos, dominou o primeiro tempo, mas não foi criativo como costuma ser. Já os donos da casa mostraram muita eficiência e abriram o placar de cabeça, com Uduokhai, na única chance que tiveram na etapa inicial. Nos últimos 45 minutos, o Augsburg ampliou e definiu a vitória com um gol de Caligiuri aos nove minutos.

A partida marcou a estreia oficial do atacante Reinier pelo Dortmund. O brasileiro entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar do lateral-direito Meunier. O jogador, ex-Flamengo, está emprestado pelo Real Madrid ao time alemão até 2022.

Na principal partida da Bundesliga deste sábado, Bayer Leverkusen e RB Leipzig empataram por 1 a 1. Emil Forsberg abriu o placar para os visitantes aos 14 minutos do primeiro tempo, e Kerem Demirbay empatou o duelo seis minutos depois, definindo o resultado.

O Leverkusen segue sem vencer e tem dois empates na competição. Já o RB Leipzig soma quatro pontos, fruto de um triunfo por 3 a 1 no Mainz 05, na estreia, e agora esta igualdade fora de casa.

Nos outros jogos da segunda rodada já encerrados neste sábado, Borussia Mönchengladbach e Union Berlin empataram em 1 a 1, o Arminia Bielefeld derrotou o Colônia por 1 a 0, em casa, e o Stuttgart goleou o Mainz 05 fora de casa, por 4 a 1.