No Alemão, duas partidas de domingo terminam sem gols

As duas partidas que complementaram a segunda rodada do Campeonato Alemão, iniciada na última sexta-feira, terminaram sem gols. Neste domingo, Mainz e Hannover não passaram do 0 a 0, assim como Freiburg e Borussia Mönchengladbach.

Quem esteve mais próximo de vencer foi o Freiburg, que atuou em casa e desperdiçou um pênalti no segundo tempo, com o meia-atacante suíço Admir Mehmedi. Assim, o Freiburg somou apenas o seu primeiro ponto no Campeonato Alemão. Já o Borussia Mönchengladbach está com dois pontos, em 11º lugar, três posições atrás.

No outro jogo, o Hannover desperdiçou a chance de se igualar ao Bayer Leverkusen, único time que venceu seus dois primeiros jogos no Campeonato Alemão. A igualdade levou o time aos quatro pontos, na sétima colocação. O Mainz, com dois pontos, ocupa a décima posição.