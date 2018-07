No Alemão, Stuttgart perde em casa e continua na lanterna

Um dos clubes mais tradicionais da Alemanha, com cinco títulos nacionais na história, o Stuttgart vai amargando uma temporada para ser esquecida. Neste domingo, no encerramento da 12.ª rodada do Campeonato Alemão, perdeu em casa para o Augsburg, por 1 a 0, e ficou afundado na lanterna.

Passadas 12 rodadas, o Stuttgart tem apenas nove pontos. Neste domingo, ficou com um jogador a menos a partir dos 27 minutos de jogo, quando Schwaab foi expulso. E acabou levando o gol aos 27 do segundo tempo, em pênalti cobrado por Verhaegh. Melhor para o Augsburg, que foi aos 18 pontos, em sexto lugar.

No outro jogo do dia no Campeonato Alemão, o também bastante tradicional Werder Bremen perdeu fora de casa para o Hamburgo por 2 a 0. E, com isso, terminou a rodada na zona de rebaixamento - agora, está na penúltima colocação, na frente apenas do Stuttgart, com 10 pontos somados.

Em Hamburgo, o placar foi aberto já aos 39 minutos do segundo tempo, com Rudnevs. Depois, o Werder Bremen perdeu Fritz expulso e levou mais um gol - Wolf marcou contra aos 48. Com a vitória, o time da casa ultrapassou seu adversário deste domingo e subiu para a 15.ª colocação, agora com 12 pontos.