No Allianz Parque, Palmeiras busca recuperação após revés no clássico

Terminar como melhor time do grupo e se recuperar da derrota para o Corinthians são as missões do Palmeiras para o jogo de hoje, às 16h, contra o Água Santa, no Allianz Parque. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo já está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas precisa de uma vitória para recuperar o moral de um reinício negativo de temporada.

Apesar do treinador ter gostado da atuação do time no dérbi de quarta-feira, a torcida ficou insatisfeita. A sede social do Palmeiras foi até alvo de vandalismo na madrugada de quinta.

O time criou boas chances na última partida e foi contido pela boa atuação do goleiro Cássio. O técnico gostou principalmente das participações de alguns dos jogadores acionados para o segundo tempo, casos de Gabriel Menino e Raphael Veiga.

O resultado negativo mostrou a dificuldade do Palmeiras em superar a saída do atacante Dudu, negociado com o Al-Duhail, do Catar. O principal destaque da equipe nos últimos anos foi substituído no time por Rony, que deve continuar como titular. A tendência é o meia Lucas Lima assumir o lugar de Zé Rafael. Com um corte na cabeça, o lateral-esquerdo Viña dá lugar a Diogo Barbosa.