No Allianz Parque, Palmeiras faz com titulares último jogo antes do Mundial

O Palmeiras tem nesta terça-feira, às 19h, o seu último compromisso antes de viajar a Abu Dabi para a disputa do Mundial de Clubes. O time de Abel Ferreira encara o Água Santa no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. É o teste final para o torneio da Fifa. No dia seguinte à partida do Estadual, a delegação embarca para a capital dos Emirados Árabes.

O Palmeiras joga o seu quarto duelo em 2022 e ainda está invicto neste ano. Nos três confrontos realizados, derrotou Novorizontino e Ponte Preta e empatou com o São Bernardo por 1 a 1. No ABC, Abel Ferreira poupou todos os seus titulares e usou apenas suplentes, estratégia elaborada dentro do planejamento para o Mundial.

Nesta terça, o treinador português lançará mão de sua escalação principal, reforçada com o zagueiro Gustavo Gómez, que retornou mais cedo da seleção paraguaia porque foi expulso no duelo anterior das Eliminatórias. O único desfalque entre os titulares é o goleiro Weverton, ainda com a seleção brasileira.

Líder do Grupo C do Paulistão, com sete pontos, a equipe alviverde quer aumentar ainda mais sua vantagem na ponta de sua chave no Estadual e viajar a Abu Dabi na quarta-feira tranquila. A comissão técnica e os jogadores entendem que a preparação para o Mundial foi bem-feita. A estreia no torneio da Fifa está marcada para a próxima terça-feira, dia 8, às 13h30 (de Brasília) contra Al Ahly ou Monterrey.

"Nós temos tratado cada jogo como uma final para nos prepararmos e darmos continuidade aos nossos principais objetivos", disse Wesley, um dos reservas que aproveitou a chance dada a Abel Ferreira em São Bernardo. Foi do jovem atacante o gol de pênalti que garantiu o empate ao Palmeiras.

O duelo desta terça é a última oportunidade para aqueles que não têm presença garantida no Mundial mostrarem serviço. O elenco conta com 27 jogadores, mas o clube só pode inscrever 23 na competição. Ou seja, caberá a Abel cortar quatro atletas. A lista tem de ser enviada até domingo, dia 6, 48 horas antes da estreia. Nessa espécie de vestibular, Atuesta e Jailson, reforços recém-chegados, foram aprovados pelo treinador, que pediu mais seriedade aos mais jovens, sem citar nomes.

"Os jogadores que querem jogar na equipe têm que mostrar e têm que falar dentro das quatro linhas. É dentro de campo, que os jogadores, dentro dos treinos e dos jogos, têm de demonstrar o quanto querem jogar de início", enfatizou o português. "Já disse que os jogadores que pensarem que são suplentes vão ser suplentes. Os jogadores que pensarem que podem sempre ser titulares do nosso time vão ser".

Lanterna do grupo A, o Água Santa ainda não somou pontos nem sequer marcou gols no Paulistão em seus dois compromissos. Por isso, entra em campo pressionado após perder para São Bernardo e Ferroviária – por 1 a 0 nas duas ocasiões. Os resultados deixam o time de Diadema em alerta para o restante do torneio, principalmente na luta contra um novo rebaixamento.

PALMEIRAS X ÁGUA SANTA

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Gómez, Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÁGUA SANTA - Matheus Inácio; Leandro Silva, Marcondes, Hélder e Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano e Matheus Oliveira; Lelê, Dadá Belmonte e Caio Dantas. Técnico: Sérgio Guedes.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Allianz Parque

TRANSMISSÃO - Paulistão Play, Premiere e YouTube