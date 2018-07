No amistoso contra o Chile, Felipão projeta 'outra boa atuação' da seleção

RIO - Motivado pela goleada sobre a Bolívia, há dez dias, Luiz Felipe Scolari afirmou nesta terça-feira que espera "outra boa atuação" da seleção brasileira contra o Chile, em amistoso a ser disputado na próxima quarta-feira, dia 24, no reformado Mineirão, em Belo Horizonte.

"Contra a Bolívia, a atuação da seleção brasileira chegou a superar as expectativas, já que o time sequer treinou. Agora, contra o Chile, tenho esperança de que poderemos realizar outra boa atuação", projetou o treinador ao chamar novamente Ronaldinho Gaúcho e Alexandre Pato.

Felipão se mostrou satisfeito por poder chamar mais jogadores do que na partida anterior porque, desta vez, poucos os times brasileiros não deverão jogar na data pela Copa Libertadores. "Desta vez, como não há jogos no dia 24 de abril, tive mais opções na formação do grupo para a Copa das Confederações", disse Felipão.

O amistoso com o Chile será o último antes da convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa das Confederações, que será realizada entre os dias 15 e 30 de junho. Este será o quinto confronto da equipe desde o retorno de Felipão. Além do duelo com a Bolívia, a equipe enfrentou a Inglaterra (derrota por 2 a 1), Itália (empate por 2 a 2) e Rússia (empate por 1 a 1).

Antes da estreia na Copa das Confederações, porém, a seleção brasileira fará dois amistosos. A equipe vai enfrentar a Inglaterra, em 2 de junho, no Maracanã, e a França, no dia 9, na Arena Grêmio.