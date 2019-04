No Atlético de Madrid desde 2014, goleiro Oblak renova contrato até 2023

Goleiro do Atlético de Madrid desde 2014, o goleiro Jan Oblak acertou a ampliação do seu contrato com o time até o dia 30 de junho de 2023. O novo acordo com o jogador esloveno foi oficializado pelo clube espanhol nesta quarta-feira, quando o atleta festejou o vínculo de longo prazo firmado com a equipe.

Adquirido junto ao Benfica, de Portugal, há cinco anos, Oblak ressaltou que está "muito satisfeito e feliz" por continuar vestindo a camisa do Atlético. "Sempre darei o melhor de mim para defender estas cores com tudo. Vou seguir trabalhando duro", prometeu o goleiro de 26 anos.

Ao oficializar o novo compromisso firmado com o jogador, o clube madrilenho destacou nesta quarta, por meio de nota em seu site, que ele se tornou uma "referência mundial" em sua posição depois de ter assumido a titularidade da equipe em março de 2015, posto conquistado com uma grande atuação no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayer Leverkusen. Na ocasião, ele defendeu uma penalidade que foi determinante para o avanço do time espanhol à fase seguinte do torneio continental.

O Atlético também exaltou os números de Oblak ao destacar que o esloveno não tomou gols em 115 dos 203 jogos que fez com a camisa do clube. Neste período, o jogador ajudou a equipe a conquistar os títulos da Supercopa da Espanha, em 2014, da Liga Europa na temporada 2017/2018 e da Supercopa europeia, também no ano passado.

"Este é o meu quinto ano aqui. Não imaginava que o tempo iria passar tão rápido, mas aqui estou", comemorou o goleiro, que nesta reta final deste ciclo 2018/2019 do futebol europeu tenta ajudar o Atlético a conquistar pelo menos o vice-campeonato espanhol. Na segunda posição da tabela, com 65 pontos, o time está a nove de distância do líder Barcelona e tem quatro de vantagem sobre o Real Madrid, terceiro colocado.

Faltam seis rodadas para o término deste Espanhol, no qual o time dirigido pelo técnico Diego Simeone voltará a jogar neste sábado, às 11h15 (de Brasília), contra o Eibar, fora de casa.