No Atlético, Diego Souza faz contas para fugir da queda O meia Diego Souza já começou a fazer contas para antecipar as chances do Atlético Mineiro nas últimas rodadas do Brasileirão. O jogador acredita que uma vitória sobre o Palmeiras, seu ex-time, deixará a equipe mineira praticamente sem riscos de cair para a Série B.