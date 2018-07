Edcarlos não vê problema em vestir camisa do São Paulo

Tricampeão mundial pelo São Paulo em 2005, o zagueiro Edcarlos atualmente é jogador do Atlético-MG. Porém, isso não impediu que o jogador de disputar o jogo de despedida de Rogério Ceni, nesta sexta-feira, quando os campeões mundiais de dez anos atrás enfrentam um combinado de jogadores dos títulos de 1992 e 1993.

Danilo era o camisa 10 do São Paulo na conquista de 2005, mas não estará presente no Morumbi. Desde 2010, o jogador defende o arquirrival Corinthians e, citando 'respeito', preferiu recusar o convite para a despedida de Rogério Ceni. Edcarlos, porém, não vê problema em vestir a camisa do São Paulo na festa desta sexta-feira.

"É uma situação à parte. O Rogério é um mito, um cara querido por todas equipes, acredito que até pelas equipes rivais. Todos têm uma admiração muito grande por ele. Mas é uma opção da pessoa. Também não sei de que forma foi visto por eles do Corinthians, talvez tenha apenas acatado ordens. Por isso, temos que respeitar porque também é um parceiro nosso. Independentemente de ter vindo ou não, a história dele está marcada aqui", afirmou o zagueiro.

Edcarlos ainda aproveitou para lembrar o título mundial de 2005. No jogo decisivo, ele foi titular da zaga e ajudou a 'parar' o time do Liverpool naquela vitória por 1 a 0. Ele não tem medo de afirmar que a taça conquistada há dez anos é a mais importante de sua carreira.

"Com certeza, o mais importante e mais emocionante. Até hoje, não esquecemos a forma como fomos recebidos aqui no Brasil e isso fica marcado. Não sei se posso ter outra oportunidade de conquistar um título desse, mas posso dizer que foi o título mais importante da minha carreira", concluiu.