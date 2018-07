No Atlético-MG, atacante André projeta retorno à seleção

"Não tenho dúvida de que vou poder voltar a jogar em alto nível, com a estrutura que tem aqui e os profissionais que trabalham no clube. Esse é o pensamento, voltar a jogar em alto nível aqui no Atlético, voltar para a seleção e colocar o Atlético lá em cima", declarou André, que não conseguiu marcar em 17 jogos oficiais na Europa.

Apesar da má fase, o atacante garantiu estar motivado em seu retorno ao Brasil. "A motivação está mais do que 100% por ter voltado ao Brasil e para um grande clube como o Atlético. Estou muito feliz por ter vindo para cá", afirmou.

André, de apenas 20 anos, ganhou projeção no primeiro semestre do ano passado, quando formou o quarteto ofensivo do Santos ao lado de Robinho, Neymar e Ganso. Já no verão europeu, chegou ao Dínamo de Kiev, onde não repetiu as boas atuações. Após seis meses, foi emprestado ao Bordeaux, da França, mas também não foi bem por lá.

Mesmo sem apresentar problemas de lesão, o atacante afirmou que ainda não sabe quando terá condições de jogo no Atlético. "Não dá para falar em quantos dias estarei apto a jogar porque isso depende da avaliação da comissão técnica. Mas, se dependesse de mim, já jogava no final de semana porque estou louco para jogar e voltar a entrar em campo", afirmou o atacante, que acertou vínculo de um ano com o clube.

O Atlético adquiriu 20% dos seus direitos econômicos por 2,2 milhões de euros, mas poderá comprar os outros 80% no futuro. "Caso a gente fique com 100% do jogador, já temos acertado um contrato de quatro anos. Caso não aconteça o pagamento desses 80%, o Atlético permanece dono de 20% dos direitos econômicos do André. É um jogador jovem, de nível de seleção e espero que fique aqui durante quatro anos conosco", disse diretor de futebol Eduardo Maluf.