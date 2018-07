No Atlético-MG, Tardelli ganha folga após maratona

Um dia depois da histórica classificação para as semifinais da Copa do Brasil, com a vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians, de virada, o Atlético-MG se reapresentou nesta quinta-feira na Cidade do Galo. A principal ausência, no entanto, ficou por conta do atacante Diego Tardelli, que foi poupado e ganhou folga após a maratona que enfrentou para estar em campo na quarta.

Tardelli havia atuado pela seleção brasileira no amistoso de terça-feira contra o Japão, em Cingapura. Depois, enfrentou uma longa viagem de volta ao Brasil, mas ainda assim se colocou à disposição de Levir Culpi para defender o Atlético-MG. Ele foi titular contra o Corinthians e um dos destaques do time durante os 73 minutos em que esteve em campo.

Mas Tardelli não foi a única ausência perceptível na Cidade do Galo. Encostado, o atacante Jô não apareceu para treinar nesta quinta e segue com a situação indefinida no Atlético-MG. Na última quarta, a família do atacante admitiu que teme pelo seu futuro como profissional por conta do comportamento que vem apresentando fora dos gramados.

Os atletas que atuaram diante do Corinthians fizeram apenas trabalho regenerativo nesta quinta, enquanto os demais participaram de um coletivo com jogadores das categorias de base. O atacante Luan, que deixou o jogo de quarta com dores na costela, e o volante Leandro Donizete, que saiu da partida sentindo a coxa, fizeram tratamento.