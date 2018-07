No Azerbaijão, checo marca gol mais rápido da história da Liga Europa

Demorou menos de dez segundos para sair o primeiro gol da fase de grupos da Liga Europa. Nesta quinta-feira, Jan Sykora fez história ao anotar o mais rápido gol do torneio continental no empate por 2 a 2 entre o Qarabag, do Azerbaijão, com o Slovan Liberec, da República Checa, em duelo disputado em Baku e válido pelo Grupo J.

Quando o relógio ainda não marcava dez segundos - a Uefa ainda não confirmou oficialmente o tempo do gol -, Sykora finalizou por baixo do goleiro Ibrahim Sehic, da entrada da grande área, colocando o Slovan Leberec em vantagem.

#europaleague goool #slovanliberec #qarabağ Um vídeo publicado por AceStreamHD (@acestreamhd) em Set 15, 2016 às 8:03 PDT

Assim, Sykora superou o recorde anterior, de Vitolo, que marcou aos 13s21 para o Sevilla em partida contra o Villarreal, pelas oitavas de final da Liga Europa, disputada em março de 2015.

Pouco depois do gol em tempo recorde, o Qarabag empatou o duelo com o gol marcado pelo espanhol Michel aos sete minutos. Milan Baros recolocou o Liberec em vantagem aos 23 minutos. Mas o jogo com o gol mais rápido da história da Liga Europa só foi definida nos 49 minutos, com o gol de Rashad Sadygov para o Qaararab.

A primeira rodada do Grupo J da Liga Europa será concluído ainda nesta quinta-feira com a partida em que o grego PAOK recebe a italiana Fiorentina.