No banco, atacante Luís Fabiano admite deixar Sevilla em janeiro

O atacante Luís Fabiano não vive boa fase. Depois de ter sido titular da seleção brasileira na Copa do Mundo na África do Sul e ter seu nome especulado por grandes clubes europeus, o brasileiro tem amargado a reserva no Sevilla.

"Estou passando por um momento complicado, mas não é o fim do mundo. Estou tranquilo, mas lógico que, como jogador, quero é jogar. Estou trabalhando a consciência para ser o Luís Fabiano de sempre, para jogar e marcar gols", afirmou o atacante.

Apesar de não estar recebendo as oportunidades que queria, o jogador desmentiu os boatos de que quer deixar o clube espanhol. "Faz um mês que renovei e seria estranho dizer algo assim depois de ter assinado. Não penso em sair do Sevilla, quero me centrar na equipe e no meu trabalho. Meu contrato é bom e ao Sevilla também interessa que eu jogue", declarou.

Mas Luís Fabiano deixa em aberto a possibilidade de uma transferência em janeiro, quando será reaberta a janela para transferência no futebol europeu. "Quero voltar a jogar. Para janeiro faltam meses. Não sei o que acontecerá. Se minha vida seguir assim, buscaria uma solução, mas agora não penso em uma saída. Se ficar no banco buscarei uma solução. Quero ter continuidade, não jogar uma partida e logo ir para o banco", disse o jogador.