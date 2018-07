No banco, Luís Fabiano decide em janeiro se fica no Sevilla

O atacante Luís Fabiano disse nesta segunda-feira que vai avaliar seu futuro no Sevilla em janeiro se continuar fora do time titular.

Desde que voltou da Copa do Mundo, Luís Fabiano tem sofrido para recuperar a boa forma e, apesar de ter assinado uma renovação de contrato em agosto para ficar na equipe até 2013, ele pouco apareceu em campo no início desta temporada.

"Estou passando por um momento complicado, mas não é o fim do mundo", disse o jogador, segundo o site do Sevilla.

"Não estou pensando em sair em janeiro. Apenas quero jogar de novo. Tem um longo caminho até janeiro. Não sei o que vai acontecer...se as coisas continuarem da mesma forma em janeiro, vou buscar uma solução. Mas agora não busco sair."

"Quero ter continuidade. Não jogar uma partida e depois ficar no banco. Isso não é bom para mim. Não entendo uma situação que não é boa para o Sevilla. Também não é boa para mim", acrescentou o atacante.

Luís Fabiano começou apenas um jogo como titular e entrou três vezes durante as partidas no Campeonato Espanhol nesta temporada.

A saída do técnico Antonio Alvarez do Sevilla no mês passado provocou poucas mudanças no curto prazo, já que o novo treinador, Gregorio Manzano, segue com a preferência por Frederic Kanoute e Alvaro Negredo na frente.