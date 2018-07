No Barça, Martino é recebido até por torcida do Newell's

BARCELONA - Gerardo Martino contou com recepção calorosa em Barcelona nesta quinta-feira. O novo treinador do time catalão foi recebido pelo diretor de futebol, Andoni Zubizarreta, por cerca de 50 jornalistas e até por torcedores do Newell''s Old Boys, equipe que comandou na Copa Libertadores.

Acompanhado de Zubizarreta, Martino visitou as instalações do Barcelona no Camp Nou e posou para inúmeros fotógrafos. O treinador argentino ainda ouviu gritos de apoio de torcedores com bandeiras e camisetas do Newell''s às portas da sede do clube espanhol.

O substituto de Tito Vilanova, que deixou o Barcelona para tratar um câncer na garganta, será apresentado nesta sexta-feira às 13 horas (8 horas de Brasília). Antes, ele assinará contrato de dois anos com o clube espanhol.

ARGENTINA

Enquanto Martino negociava com o Barcelona, o Newell''s Old Boys se apressou em confirmar Alfredo Berti como seu novo treinador. Berti era auxiliar-técnico de Martino no time que chegou às semifinais da Libertadores. Assim como o ex-treinador, o novo comandante vestiu a camisa time argentino como jogador na década de 90.