No Barcelona, Neymar terá que repensar lista de patrocinadores

BRASILIA - Neymar terá de repensar alguns de seus parceiros agora no Barcelona. Na entrevista do presidente do clube espanhol quinta-feira sobre o fechamento da temporada, Sandro Rossel deixou bem claro que todos os seus jogadores, inclusive Neymar, são responsáveis por correr atrás de seus patrocinadores, primeiro desde que isso não atrapalhe seus compromissos dentro de campo e também que as escolhas sejam compatíveis ou não firam os interesses do própro Barcelona. O recado era para Neymar. O atacante e seus assessores tentam desde o fim do ano passado entrar na concorrência dos garotos-propaganda de companhias aéreas.

Neymar trabalha com a possibilidade de fechar com TAM ou GOL. A GOL é patrocinadora oficial da seleção brasileira. O garoto com a camisa da seleção é capa da última edição de bordo da empresa. Ocorre que o Barcelona tem como parceiro em sua camisa a Qatar Foundation, que também é uma companhia aérea do Catar. Sandro Rossel já deveria estar sabendo dessa possibilidade de Neymar fechar com uma das companhias brasileiras. Por isso, mandou seu recado. Depois da Copa das Confederações, o atacante se apresenta de vez no clube espanhol.