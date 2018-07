No Botafogo, Lizio diz que é rápido, dá assistências e faz gols

O Botafogo contratou um meio-campista completo. Pelo menos é esta a autoavaliação feita pelo argentino naturalizado boliviano Damián Lizio, de 26 anos, apresentado à imprensa nesta quinta-feira. O jogador se apresentou com um meia que dá assistências, é rápido e faz gols.

"Gosto muito de dar assistências e também de chegar na área para fazer gols. Sou muito veloz também. Normalmente cobro as faltas, principalmente as frontais. Gosto mais de cobrar as faltas frontais e de lado de campo", comentou ele.

Nascido em Florida, na Argentina, Lizio jogou o Sul-Americano Sub-20 de 2009 pelo país natal, mas nunca teve chance na equipe de cima. Casado com uma boliviana, naturalizou-se e joga pela Bolívia desde 2014.

Na carreira, já passou pelo River Plate, por times pequenos da Espanha e do Chipre. Atuou na Bolívia, no Chile e na Arábia Saudita. Nos últimos anos, mais ficou no banco do que jogou tanto no Bolívar quanto no O'Higgins, do Chile.

Agora, ele quer brilhar no Botafogo. "Considero o Botafogo uma grande oportunidade na minha carreira. Um clube histórico e um dos gigantes do Brasil. Tem nome conhecido e considero que jogar no Botafogo é muito importante para mim e para a minha carreira. A expectativa que tenho é de ganhar títulos com o Botafogo e ser campeão carioca."