No Botafogo, Fellype Gabriel diz viver melhor fase

"Aqui no Brasil é o meu melhor momento. Estive bem no começo e na Portuguesa na Série B, mas agora estou mais maduro e vivendo boa fase. O Botafogo está bem, isso facilita para que eu posa estar crescendo e evoluindo a cada jogo", analisou Fellype Gabriel.

O meia compartilhou o seu bom momento com jogadores que também estão se destacando no setor ofensivo do Botafogo, como Seedorf e Lodeiro. "São jogadores tecnicamente e individualmente de muita qualidade, o que facilita. Temos uma boa movimentação para complicar a marcação adversária e muita conversa para nos acertamos em campo", conta.

Fellype Gabriel poderá ser poupado diante do CRB, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Independentemente disso, ressaltou a necessidade do time conquistar uma vantagem no duelo em Maceió.

"Copa do Brasil é diferente do Carioca, jogo de mata-mata, temos que tomar cuidado. É fazer um bom resultado, se conseguir eliminar o jogo de volta, melhor. Temos que ir atentos. Queremos continuar bem, um placar favorável será importante para a sequência do campeonato", disse.

Depois desse compromisso, o time vai decidir a Taça Rio com o Fluminense no domingo em Volta Redonda. Em caso de empate, o Botafogo garante antecipadamente o título do Campeonato Carioca. Com a conquista perto, Fellype Gabriel relembrou os questionamentos que a equipe recebeu.

"No primeiro turno não éramos os favoritos, entramos em dois jogos com a desvantagem e fomos campeões. Houve a desconfiança do relaxamento, mas sempre falei que não íamos deixar, queríamos a chance de disputar o título do segundo turno. Conseguimos. Agora, é entregar tudo o que temos nesse jogo, vamos enfrentar uma grande equipe, precisaremos nos concentrar e focar nesse título",comentou.