No Botafogo, Gabriel não teme desafio de marcar Juninho Uma das revelações do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, Gabriel terá um grande desafio nesta quinta-feira. O volante deverá ser um dos responsáveis por marcar o meia Juninho Pernambucano no clássico de quinta-feira, no Engenhão, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas garante não estar preocupado com o desafio. "A responsabilidade é boa também. Queremos grandes desafios e esse é outro. Vou procurar não dar espaços e neutralizá-lo para sairmos com a vitória", disse.