No Brasil, Dátolo treina pela primeira vez no Inter O meia argentino Dátolo participou pela primeira vez de um treino com bola no Internacional nesta terça-feira, no campo suplementar do Beira-Rio. O reforço contratado junto ao Espanyol completou a equipe sub-23 do Inter que realizou um jogo treino contra o Novo Hamburgo, nesta tarde, vencendo por 1 a 0.