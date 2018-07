No Campeonato Italiano, Milan vence Cagliari de virada com gols no final

CAGLIARI - O Milan faz campanha decepcionante no Campeonato Italiano, mas teve o que comemorar neste domingo, afinal, conquistou a sua segunda vitória consecutiva no torneio. Em duelo definido apenas nos minutos finais, o time agora dirigido por Clarence Seedorf derrotou o Cagliari por 2 a 1, fora de casa, em partida disputada no Estádio Sant''Elia e válida pela 21.ª rodada.

O triunfo deste domingo levou o Milan aos 28 pontos, agora na nona colocação no Campeonato Italiano. Já o Cagliari está em situação bem pior, com apenas 21 pontos e em 14.º lugar.

O time da casa aproveitou um vacilo do Milan para abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. O goleiro Amelia saiu jogando errado e mandou a bola nos pés de Pinilla, que passou para Sau. Ele driblou o seu marcador e chutou para fazer 1 a 0.

A virada do Milan só veio no final da partida e em jogadas de bola parada. Aos 41 minutos, Balotelli cobrou falta da entrada da área, com a bola entrando no canto direito da meta do Cagliari. Pouco depois, aos 44 minutos, após cobrança de escanteio, Pazzini, mesmo cercado por vários marcadores, conseguiu tocar a bola para as redes, definindo a vitória da sua equipe.

Em casa, a Internazionale não passou de um empate por 0 a 0 com o Catania. A igualdade neste domingo levou a equipe de Milão aos 33 pontos, na quinta colocação. Enquanto isso, o Catania é o lanterna do Campeonato Italiano, com 14 pontos.

Também neste domingo, com gol de Amauri, o Parma venceu a Udinese por 1 a 0 e chegou aos 32 pontos, na sétima colocação. O placar foi o mesmo do triunfo do Torino, que está em sexto lugar, também com 32 pontos, sobre o Atalanta. O Livorno venceu o Sassuolo por 3 a 1, mas ambos os times seguem na zona de rebaixamento. Já Sampdoria e Bologna empataram por 1 a 1.