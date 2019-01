No Canindé, Portuguesa empata com São Bernardo na estreia da Série A2 paulista

Mais cinco jogos deram sequência e finalizaram a rodada de estreia do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - neste domingo. Mesmo jogando no estádio do Canindé, em São Paulo, a Portuguesa, que não irá disputar nenhuma competição de nível nacional nesta temporada, ficou apenas no empate com o São Bernardo pelo placar de 1 a 1.

Em uma partida bastante movimentada, os dois gols só foram sair no segundo tempo. Apesar de ter tido menos posse de bola, o visitante foi mais efetivo quando teve chance e abriu o marcador com Régis, aos 22 minutos. Depois disso, a Portuguesa correu atrás do prejuízo e marcou com Francisco Alex, aos 36, para pelo menos sair com um empate na estreia.

Nos outros duelos, apesar de terem sido bastante equilibrados, Taubaté, Portuguesa Santista e Linense conseguiram conquistar bons resultados. Fora de casa, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP), o time do Vale do Paraíba derrotou o Penapolense por 2 a 0. Caio Mancha e Juninho anotaram os gols da vitória.

Em um jogo com muito mais emoção, a Portuguesa Santista conseguiu conquistar a vitória por 1 a 0 em cima do Nacional, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, marcado pelo veterano meia Rodriguinho. Ele já atou por Fluminense e Santo André.

O Linense, rebaixado no ano passado, mesmo jogando fora de casa, em Limeira (SP), não teve problemas para vencer o Atibaia por 3 a 1. Os gols da partida foram marcados por Magno Alves, Thiago Humberto e Kássio, enquanto que Matheus Silva diminuiu para os donos da casa. Ainda neste domingo, Juventus e Votuporanguense ficaram no 0 a 0, no estádio da Rua Javari, em São Paulo.

A segunda rodada vai ser realizada nesta quarta-feira. O regulamento prevê turno único, com 15 rodadas, com os oito melhores chegando à segunda fase. Depois serão disputadas eliminatórias até se conhecer os finalistas, que vão garantir o acesso à elite em 2010.