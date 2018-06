No Castelão, Ceará recebe América-MG em busca primeira vitória no Brasileirão

O Ceará ainda não comemorou nenhuma vitória neste seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro e nesta segunda-feira tem mais uma chance para isso, quando recebe o América-MG, às 20 horas, na Arena Castelão, pela quinta rodada da competição.

+ América-MG joga para encerrar jejum de 7 anos como visitante na elite nacional

Até aqui, o Ceará somou apenas dois pontos e se encontra na zona de rebaixamento. No entanto, o time chega animado depois de ter arrancado um empate diante do Corinthians, por 1 a 1, em plena Arena Corinthians, em seu compromisso anterior no torneio.

"Foi importante mudar a nossa postura. Temos a consciência que podemos melhorar e queremos manter esse nível de concentração, porque precisamos voltar a vencer o quanto antes. Respeitamos bastante o América-MG, que tem um time experiente, uma base do ano passado, mas precisamos da vitória", disse o experiente meia Ricardinho.

O técnico Marcelo Chamusca tem apenas uma dúvida nos 11 titulares. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o volante Richardson ainda será melhor avaliado pelo departamento médico. Se ele for vetado, Naldo continua. Assim, o time seria o mesmo que empatou com o CRB, por 3 a 3, na última quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.