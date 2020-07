No Catar, Xavi Hernandez revela que testou positivo para o coronavírus

O ex-meio campista do Barcelona e hoje técnico do Al-Sadd, do Catar, Xavi Hernandez anunciou neste sábado que testou positivo para o novo coronavírus. Ele foi testado dentro do protocolo da liga catariana, e seu último exame revelou que havia sido contaminado pelo vírus.

Xavi disse em suas redes sociais que não apresentou sintomas e está bem. Ele ficará isolado por alguns dias em sua casa antes de retomar a rotina de treinamentos no Al-Sadd.

"Felizmente, estou em perfeitas condições, mas, seguindo o protocolo, ficarei isolado até superá-lo. Quando as autoridades de saúde me permitirem, ingressarei na minha rotina diária e trabalharei com mais desejo do que nunca", disse o técnico espanhol.

O Al-Sadd, assim, informou que Xavi não vai poder comandar a equipe na partida contra o Al-Khor, neste sábado. Ele será substituído por David Prats, treinador da equipe B.

É o primeiro jogo do atual campeão, que ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação, desde que a liga catariana foi suspensa em março devido à pandemia. O campeonato foi retomado na sexta-feira, após mais de quatro meses de paralisação.

Para que a retomada do torneio fosse concretizada, o pequeno país do Oriente Médio estabeleceu o confinamento total de jogadores e membros de comissões técnicas em um hotel e implementou um rígido protocolo de prevenção à covid-19.

Curiosamente, a pandemia é controlada por meio de um aplicativo de celular, que indica o estado de saúde de cada pessoa por cores. Durante o período de isolamento no hotel, os jogadores eram classificados com a cor amarela, indicada aos que cumprem quarentena. Quem não tiver o aplicativo instalado em seus celulares, poderá ser multado em até US$ 55 mil (cerca de R$ 294 mil).

De acordo com Ministério da Saúde do Catar, até este sábado, o país já registrou mais de 109 mil casos de covid-19, mas tem poucas mortes em decorrência da doença: 164.