No Chelsea, Mikel é suspenso por confrontar árbitro

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta quinta-feira a suspensão do volante John Obi Mikel por três partidas, após ter confrontado um árbitro no vestiário. A punição é válida apenas em partidas organizadas pela entidade e, por isso, o jogador está livre para a disputa do Mundial de Clubes, no qual pode enfrentar o Corinthians na decisão.

Mikel interpelou Mark Clattenburg após a partida diante do Manchester United, disputada no dia 28 de outubro, em Stamford Bridge. Na ocasião, os companheiros do volante o alertaram de que o árbitro teria o ofendido racialmente, o que não foi comprovado após investigação comandada pela FA.

O próprio jogador concordou com a decisão, após ser acusado de "usar de palavras e/ou comportamento insultante e/ou abusivo e/ou ameaçador". Sua suspensão começa neste sábado, quando o Chelsea enfrenta o Sunderland, fora de casa, pelo Campeonato Inglês, na última partida antes da viagem ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes. Mikel ainda terá que pagar uma multa de 60 mil libras (cerca de R$ 205 mil).