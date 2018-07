No Chelsea, Villas-Boas admite interesse em Hulk O técnico André Villas-Boas admitiu nesta segunda-feira que gostaria de contar com o brasileiro Hulk no Chelsea para a próxima temporada. O treinador já trabalhou com o atacante quando estava no comando do Porto. Juntos, os dois foram campeões nacionais e da Liga Europa na temporada 2010/2011.