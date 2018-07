No Chile, Valdivia dá duro para ter uma boa temporada As notícias que chegam do Chile sobre Valdivia são animadoras: o meia está completamente recuperado da lesão no joelho esquerdo que encerrou a sua temporada no dia 7 de outubro, vem trabalhando com afinco em uma academia para fortalecer a musculatura da perna esquerda e está muito motivado para jogar bem este ano por causa de seu iminente retorno à seleção.