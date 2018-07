No City, Agüero quer vaga e primeira vitória sobre o Real Madrid

MANCHESTER - Sergio Agüero garantiu nesta segunda-feira que ainda acredita na difícil classificação do Manchester City para a segunda fase da Copa dos Campeões. Para isso, porém, além de torcer por uma combinação de resultados, o time inglês precisa vencer o Real Madrid, quarta-feira, em casa, no primeiro jogo entre os dois times na Inglaterra.

O atacante argentino, porém, conhece bem o Real Madrid, uma vez que atuava pelo rival caseiro Atlético de Madrid. No clube espanhol, nunca conseguiu vencer o time merengue e pretende quebrar a escrita agora com a camisa do City.

"É sempre especial jogar contra um clube como o Real Madrid. Pessoalmente, minha conexão com o Atlético me dá um incentivo extra. Nunca venci o Real enquanto estava no Atlético e isso é um arrependimento para mim", comentou o argentino.

Com dois empates e duas derrotas em quatro jogos, o City soma apenas dois pontos e não terá caminho fácil se quiser avançar no Grupo D da Liga dos Campeões, uma vez que o Borussia Dortmund já tem oito pontos e o Real sete. E na última rodada o City vai à Alemanha. Mesmo assim, Agüero não desiste.

"Pode soar estranho, mas eu acredito de verdade nisso. Nós podemos vencer esse jogo. Independente do resultado, nós vamos mostrar em campo que não desistimos, como fizemos contra o Ajax e como fazemos a cada partida", comentou ele.