No clássico, Flamengo quer ampliar série invicta e Vasco tenta encerrar jejum

Em momentos diferentes e com ambições totalmente opostas em 2021, Flamengo e Vasco se enfrentam pela primeira vez nesta temporada. O clássico acontece nesta quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã, em duelo que encerra a nona rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro não perde para o rival cruzmaltino há cinco anos e quer ampliar essa invencibilidade.

Enquanto o time rubro-negro vem embalado pela conquista da Supercopa do Brasil e joga sem peso, uma vez que está garantido no mata-mata do Estadual, a equipe cruzmaltina, em reconstrução, busca ganhar corpo e vai atrás de uma vaga nas semifinais da competição.

Leia Também Em baixa, Cazares vai de intocável a negociável no Corinthians

Bicampeão da Supercopa ao bater o Palmeiras nos pênaltis no último domingo, o Flamengo tem 19 pontos e é o vice-líder do Carioca, atrás do Volta Redonda, que lidera com 20. Portanto, se vencer, o time do técnico Rogério Ceni assume a liderança do torneio faltando duas rodadas para o término da primeira fase.

Ainda tentando embalar na temporada, o Vasco mostrou evolução nas partidas recentes, visto que conseguiu avançar à terceira fase da Copa do Brasil e, na competição estadual, vem de vitória por 4 a 2 sobre o Bangu. Os comandados de Marcelo Cabo precisam manter o ritmo para entrar no G4 e assegurarem um lugar no mata-mata. Hoje, a equipe aparece na oitava colocação, com dez pontos, seis a menos que o Fluminense, que fecha o grupo dos quatro melhores. Assim, se perder, estará eliminado da Taça Guanabara.

O clássico seria realizado na quarta, mas foi transferido para esta quinta a pedido do Flamengo, que quis um dia a mais de descanso. O Vasco disse que não foi consultado antes de a Ferj realizar a mudança, e o vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, se mostrou revoltado com o adiamento, que considerou "absurdo" e "um desrespeito". Quase centenário, o chamado Clássico dos Milhões reúne diversas diferenças entre os dois times atualmente. Atual campeão brasileiro, o Flamengo, equilibrado financeiramente, com uma folha salarial quase sete vezes maior do que a do rival e um elenco estrelado, tenta se manter entre os principais times do futebol brasileiro e quer continuar levantando taças.

O Vasco, por outro lado, planeja reduzir despesas, passa por um processo de reformulação no elenco, com saídas e chegadas de jogadores, e tem como principal objetivo em 2021 o retorno à Série A do Brasileirão após amargar o seu quarto rebaixamento na história.

E essa diferença financeira, de organização e estrutura é refletida em campo, visto que o Flamengo defende uma invencibilidade de 17 partidas contra o rival, que não triunfa no clássico desde abril de 2016. Ainda assim, os vascaínos ostentam a maior série invicta do clássico, de 20 jogos, estabelecida entre 1945 e 1951.

No duelo desta quinta, Rogério Ceni deve escalar os titulares. A ideia é usar força máxima contra o arquirrival e escalar uma equipe alternativa no sábado, contra a Portuguesa, já pensando na estreia na Copa Libertadores diante do Vélez Sarsfield, terça-feira que vem, na Argentina.

A tendência é que o treinador mande a campo no Maracanã exatamente o mesmo time que iniciou o último duelo contra o Palmeiras. A única dúvida fica por conta da presença ou não de Pedro. O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda no dia 24 de março, na vitória sobre o Botafogo, e avançou em seu processo de recuperação nesta semana. No entanto, ainda é pouco provável que tenha condições de voltar a jogar.

No Vasco, a missão de Marcelo Cabo é dar um cara para o time. O treinador sinaliza que está no caminho certo e segue invicto desde que assumiu a equipe, com cinco empates e três vitórias. Porém, ele ainda busca o primeiro triunfo em clássicos. Sob seu comando, o time Cruzmaltino tem exibido movimentação constante, troca de posições e depende menos de Cano, de modo que diversificou os gols marcados nesta temporada, com mais jogadores sendo protagonistas. O atacante argentino, aliás, persegue seu primeiro gol diante do Flamengo.

O jovem meio-campista MT foi recentemente reavaliado e continua sem previsão de retorno. Ele não tem mais dores na região lombar, mas ainda não foi liberado para voltar aos treinamentos com bola e com o grupo. Os atacantes Talles e Vinícius também seguem fora. O primeiro realiza fisioterapia diariamente e sua recuperação é considerada boa, e o segundo foi submetido a uma cirurgia no nariz na semana passada depois de uma pancada involuntária de Castan em treinamento.