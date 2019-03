No clássico, São Paulo vai testar seu ataque diante da melhor defesa

O fraco desempenho do ataque do São Paulo no Campeonato Paulista, com apenas cinco gols nos últimos dez jogos, será colocado à prova no clássico deste sábado, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. O rival é o dono da melhor defesa do torneio, com apenas cinco gols sofridos.

O São Paulo fez 12 gols no torneio, mas sete deles foram marcados só nas duas primeiras rodadas. Nos outros oito jogos, apenas cinco gols. Se forem considerados também os dois jogos da Copa Sul-Americana, nos quais a equipe não fez gols, a sequência chega a dez partidas.

Em função do fraco desempenho do ataque, principalmente no empate diante da Ferroviária, por 1 a 1, no Pacaembu, o técnico interino Vagner Mancini realizou vários treinos de finalizações no CT da Barra Funda. De acordo com site Footstats, o time tem índice de acerto de 33%.

O São Paulo precisa da vitória para não correr riscos de ficar fora da fase final do Paulistão. O time do Morumbi é o segundo colocado do Grupo D, com 14 pontos, mesma quantidade do líder Ituano, que leva vantagem nos critérios de desempate.