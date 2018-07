No comando do Atlético-PR, Vágner Mancini estreia no Brasileirão

CURITIBA - O técnico Vágner Mancini dirigirá neste domingo o Atlético-PR pela primeira vez no Campeonato Brasileiro - fez sua estreia quarta-feira, no empate sem gols com o Paysandu em Belém pela Copa do Brasil. E faz mistério sobre a escalação e o esquema tático. "Fiz várias mudanças no treino e ainda tenho muita coisa para avaliar. Só vou dar o time na hora da partida."

Ele pode escalar um meio de campo mais ofensivo ou optar por uma formação mais forte na marcação. O ponto que destacou na atuação da equipe em Belém foi o desempenho da defesa, que deixou de sofrer gol depois de nove partidas. "Já foi uma evolução."

O veterano Paulo Baier pode ser uma das novidades da equipe. Ele treinou entre os titulares em parte do coletivo de sexta-feira. Se ele entrar, é possível que Mancini coloque o volante Juninho no lugar do meia Zezinho para lhe dar mais liberdade. Pela esquerda o lateral-direito Léo será improvisado na vaga de Pedro Botelho, suspenso.

O Atlético tem apenas seis pontos e está na zona da degola.