No comando do Fortaleza, Rogério Ceni busca seu primeiro título como técnico

O Fortaleza do técnico Rogério Ceni enfrenta nesta quarta-feira o Ceará pela primeira partida da final do Estadual. O duelo marca a primeira disputa oficial de título do ex-goleiro como técnico após iniciar a carreira no ano passado à frente do São Paulo.

+ CBF divulga tabela da Série B; Fortaleza de Rogério Ceni estreia contra o Guarani

Principal aposta do futebol cearense para a temporada, Ceni tem a missão de fazer o Fortaleza começar o ano de seu centenário com o título Estadual, antes de iniciar a disputa da Série B do Brasileirão.

O ex-goleiro voltou aos estudos depois de deixar o comando do São Paulo em julho do ano passado e só em dezembro aceitou uma proposta para voltar a trabalhar. O perfil estudioso por um dos principais elementos que fizeram o Fortaleza insistir em Ceni.

Com Ceni, o Fortaleza terminou a primeira fase do torneio na liderança e avançou para a semi com o 3º lugar na segunda fase. Bateu o Floresta duas vezes por 3 a 1 para chegar à final. Principal rivalidade local, as equipes não se enfrentavam na final do Cearense desde 2015, quando o time tricolor levou a melhor.

O rival alvinegro, vice-colocado na primeira fase do torneio, terminou a segunda em primeiro, e garantiu a classificação para a final já no primeiro jogo da semi, quando goleou o Uniclinic por 6 a 0 fora de casa. Perdeu a volta por 1 a 0 no Castelão.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Fortaleza

Ceará: Éverson; Pio, Valdo, Luiz Otávio, Ernandes; Wescley, Richardson, Juninho, Ricardinho; Felipe Azevedo e Arthur Cabral. Técnico: Marcelo Chamusca.

Fortaleza: Matheus Inácio, Felipe, Roger Carvalho, Ligger e Bruno Melo; Pablo, Derley, Léo Natel, Edinho (Alípio); Osvaldo e Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Local: Castelão.

Horário: 21h45.

Na TV: Esporte Interativo, TV Verdes Mares e TV Diário.