No confronto de novos ricos, PSG e Monaco ficam no 1 a 1

PARIS - Paris Saint-Germain e Monaco fizeram neste domingo o esperado confronto entre os dois novos ricos do futebol francês. De um lado, o clube parisiense municiado pelos milhões de dólares de investidores do Catar. Do outro, a equipe do principado, montada pelo bilionário russo Dmitry Rybolovlev, seu novo dono. Em campo, os times ficaram em igualdade, por 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Francês.

Melhor para o Monaco, que conseguiu um ponto na casa do rival e, de quebra, manteve a liderança da competição, com 14 pontos, contra 12 do PSG. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Bastia, quarta-feira, em casa, enquanto os parisienses medirão forças com o Valenciennes, fora de casa, no mesmo dia.

Quem começou melhor neste domingo foi o Paris Saint-Germain, que não demorou para marcar. Aos quatro minutos, Maxwell foi lançado na esquerda, foi à linha de fundo e cruzou para Ibrahimovic, que se antecipou ao goleiro e desviou para a rede.

As coisas começaram a complicar para o PSG aos 16 minutos, quando o zagueiro brasileiro Thiago Silva, lesionado, precisou deixar o gramado. Três minutos depois, o Monaco empatou. João Moutinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Falcao Garcia, que mergulhou para desviar.

O PSG, então, foi para cima em busca da vitória e quase marcou um golaço com Ibrahimovic, aos 41 minutos. No segundo tempo, o meia Lucas entrou na vaga de Lavezzi e originou o lance que quase deu a vitória ao time da casa. Já aos 48 minutos ele cruzou para Cavani, que cabeceou com muito perigo.