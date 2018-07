No Corinthians, Ángel Romero exalta 'maior camisa do Brasil'

Há quase um mês treinando diariamente com o restante do elenco do Corinthians, tendo participado inclusive da intertemporada em Extrema (MG), o atacante Ángel Romero foi apresentado oficialmente como reforço do Corinthians nesta quinta-feira. O clube aproveitou que a atenção na Copa do Mundo diminuiu para finalmente colocar o paraguaio para falar com a imprensa.

Com apenas 22 anos, o garoto contratado do Cerro Porteño foi só elogios ao novo clube. "Sempre quis vestir a camisa de grandes equipes, graças a Deus aconteceu de eu vestir essa camisa, que para mim é a maior do Brasil. Estou orgulhoso de pertencer ao Corinthians, agora é trabalhar duro para o que vier", disse o jogador, em declaração que pode causar mágoa nos torcedores do ex-clube. Afinal, o Cerro é 30 vezes campeão paraguaio.

A passagem por um grande clube do futebol do seu país, porém, fez Romero ficar acostumado a jogar sob pressão. "Gosto muito dessa pressão, trato de querer ganhar sempre. A camisa aqui é muito pesada, tem muita história. Vou me acostumar a isso e dar muitas alegrias ao torcedor", prometeu.

O garoto, que se destacou na Libertadores deste ano, custou cerca de US$ 3 milhões ao Corinthians, que teve ajuda de investidores para fazer a contratação. Romero deve disputar posição com Romarinho no ataque corintiano no segundo semestre.