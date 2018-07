No Corinthians, Danilo promete trabalhar duro nas férias para estar 100% em 2018

Com 38 anos de idade e recuperado de uma grave lesão, o meia Danilo não quer saber de falar em aposentadoria no Corinthians. Pelo contrário. Seu objetivo é trabalhar forte nas férias para voltar bem fisicamente em 2018 e ser mais útil do que foi nesta temporada. Para lhe dar ainda mais ânimo, ele acertou verbalmente a renovação de contrato por mais um ano e deve assinar o documento nos próximos dias.

"Quero me preparar bem nas férias, fazer uma boa pré-temporada e voltar bem em 2018. Estou há muito tempo parado e quero ver com a comissão o que tem que fazer para voltar bem na pré-temporada", disse o meia, que fez apenas uma partida nesta temporada, contra o Fluminense, no jogo que garantiu o título para o Corinthians.

O técnico Fábio Carille disse algumas vezes que vê Danilo como uma boa opção para ser centroavante e não mais meia, como atuou na maior parte da carreira. O jogador acredita que possa ser útil em mais de uma função, mas deixa a questão da posição para o treinador decidir.

"Quem decide quem joga é o treinador, mas eu sou meia-atacante. Já joguei de centroavante também, não sendo um homem fixo, mas voltando, armando a jogada e fazendo o pivô. Sei jogar de costas e isso ajuda, mas temos que esperar o ano que vem. Onde o Carille optar por mim, estarei à disposição", comentou.

Em relação a uma possível aposentadoria, Danilo desconversou e disse não pensar nesse assunto no momento. "Tem que viver ano a ano e o futebol é assim. O primeiro passo é voltar a jogar. O outro é esperar fazer um ano bom. Tudo depende de como vou estar. Vamos esperar até o fim do ano que vem para decidir".

Carille definirá o time do Corinthians para enfrentar o Sport no treinamento de sábado, no CT Joaquim Grava. A tendência é que Danilo fique no banco de reservas e entre no decorrer da partida contra a equipe pernambucana.