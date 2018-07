No Corinthians, Fagner diz que errou por não fazer o simples

O Corinthians perdeu para o Bahia por 2 a 0 neste domingo, na Arena Fonte Nova, tendo Fagner como um dos pontos negativos da partida. O lateral tentou sair jogando dentro da área, perdeu a bola e acabou iniciando a jogado que resultou no gol que abriu o placar para o time baiano. Ao final da partida, ele admitiu a falha e disse que pecou por não fazer o simples.

+ Bahia aproveita falhas individuais e derrota o Corinthians na Fonte Nova

"Foi falta de fazer o simples. Era só ter feito o simples e jogar a bola para fora. Fui tentar limpar o lance e acabei falhando. Foi um erro meu", disse o lateral-direito.

O jogador acredita que sua falha mexeu com o elenco e isso atrapalhou para a sequência da partida. "O time estava bem, jogava bem. Quando se toma um gol da maneira que tomamos, isso acaba frustrando todo mundo. Mas a equipe está de parabéns, fez um grande jogo", comentou o jogador.

Com a derrota para o Bahia, o Corinthians permanece com 58 pontos, dez à frente do Santos, que joga nesta segunda-feira diante do Vitória, no Pacaembu. Caso a equipe alvinegra vença, a diferença cairá para sete pontos. A equipe de Fábio Carille volta a campo na quarta-feira, para encarar o Grêmio, às 21h45, na Arena Corinthians. Para essa partida, o volante Gabriel deve retornar ao time, após cumprir dois jogos de suspensão.