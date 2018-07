No Corinthians, Gabriel concorda com a Fifa sobre Mundial valer a partir de 2000

Na semana passada, a Fifa enviou um comunicado ao Estado no qual considera Mundial de Clubes apenas as edições do torneio que foram realizadas a partir de 2000, quando o Corinthians conquistou a taça, no Rio de Janeiro. Assim, a entidade não considera o Mundial de 1951 do Palmeiras, nem os dois títulos conquistados pelo São Paulo em 1992 e 1993, além de outras vitórias de clubes brasileiros.

Nesta segunda-feira, o volante Gabriel, ex-Palmeiras, e o lateral-esquerdo Moisés afirmaram que concordam com a entidade máxima do futebol. "Se a Fifa falou, a gente vai discutir com a Fifa? Ela que manda e ela que decide. A gente está atrás para trazer títulos ao Corinthians e é legal esse assunto para torcedor poder comemorar e brincar com o amigo porque são títulos que poucos clubes têm. O que sei é que, hoje, o Corinthians é bicampeão mundial", disse Gabriel, lembrando as conquistas de 2000 e 2012.

Moisés também apoiou a decisão da entidade. "Se a Fifa decidiu, é o Moisés que vai contra isso? Se a Fifa falou, está falado. Vale pela resenha de boteco, para torcedor. Isso é ideia deles, para eles discutirem. Para nós, vale o que a Fifa decidiu", disse o lateral-esquerdo.

De acordo com a Fifa, os clubes brasileiros campeões mundiais são: Corinthians em 2000 e 2012, São Paulo em 2005 e Internacional em 2006. As conquistas do São Paulo (1992 e 1993), do Santos (1962 e 1963) e do Flamengo (1981) e Grêmio (1983) não são considerados Mundiais.