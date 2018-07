No Corinthians, Jô admite ter esperado por convocação para a seleção brasileira

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols pelo Corinthians, Jô esperava ser convocado pelo técnico Tite para os dois próximos jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante admitiu que achou que poderia ser chamado, mas garante não ter ficado chateado com o fato do treinador ter preferido Gabriel Jesus e Roberto Firmino para o seu lugar.

“Esperançoso a gente sempre fica e fiquei, pois eu tenho mostrado bom futebol, mas o Tite achou que não era o momento. Vou continuar trabalhando. Não fiquei triste ou frustrado. Eu dei entrevistas antes e falei que existia a possibilidade e a oportunidade de ir, mas sabia que também podia não ir. Sempre tenho sonho de voltar a seleção e vou continuar trabalhando”, avisou.

Jô estava entre os atletas que o treinador da seleção estava observando para a convocação. Eram quatro jogadores do Corinthians na mesma situação: o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner, o meia Rodriguinho e o atacante Jô. Desses, apenas os dois primeiros foram chamados para os jogos contra o Equador e Colômbia, dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente.

Apesar da lamentação por não ter sido chamado, Jô aprovou o fato de Tite constar na lista dos melhores técnicos do mundo, divulgada pela Fifa nesta quinta-feira. “Trabalhei com ele, então posso falar. Na minha opinião, merece estar onde está. Ele tem feito trabalho espetacular, olha o que ele fez com a nossa seleção. Temos que dar os parabéns, pois ele se preparou para isso, estudou e é merecedor de tudo que está vivendo”, comentou.