No Corinthians, Jô diz que fez gol mais bonito do que Mandzukic

O atacante Jô mostrou bom humor e comentou sobre a comparação do seu gol marcado na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Santos, sábado, com o do croata Mario Mandzukic, que no mesmo dia, fez o gol de honra da Juventus contra o Real Madrid, na derrota por 4 a 1, pela decisão da Liga dos Campeões. Para o corintiano, seu feito foi mais difícil do que o do concorrente europeu.

"Estava vendo o jogo do Real x Juventus no quarto com o Bastos e o gol do Mandzukic foi muito bonito. Analisando o meu com calma, ele teve tempo para ajeitar como ele queria. O meu foi um pouco mais bonito por ser um toque só, do jeito que a bola veio dei uma meia bicicleta, uma voadora", analisou o atacante, dando risada logo em seguida.

A boa fase e os gols marcados fazem com que Jô comece a sonhar mais alto. O atacante, que já teve passagens por seleção brasileira e fez parte da equipe que disputou o Mundial de 2014, espera voltar a ser lembrado para o time nacional.

"Eu e muitos aqui no Corinthians temos esse sonho de vestir pela primeira vez ou voltar a vestir. Sinto que está próximo. É continuar esperando e trabalhando. A oportunidade vai aparecer e tenho de estar preparado", disse o atacante.

Dois companheiros de Jô já nem treinaram nesta segunda-feira, pois estão com a seleção brasileira que disputará amistosos contra a Argentina e Austrália. Fagner e Rodriguinho serão desfalques diante do Vasco, São Paulo e Cruzeiro. "A gente fica feliz pelos companheiros serem convocados pelo Tite, isso aumenta nossas esperanças", afirmou Jô.