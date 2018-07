No Corinthians, Jocinei diz ter estilo de Paulinho

SÃO PAULO - Novo reforço do Corinthians, o volante Jocinei já vinha treinando no clube há algumas semanas, mas só foi apresentado oficialmente na manhã desta terça-feira como mais um dos candidatos a substituto de Paulinho, vendido ao Tottenham. O jogador, que veio do Rio Claro, revelou que possui estilo parecido ao do volante da seleção brasileira.

"Minha posição de origem é volante, mas já atuei como um meia. Sou um cara que gosta de cadenciar, tenho bom passe. Mas meu forte é finalizar de média e longa distancia, atuei até com ponta esquerda no Rio Claro, mas espero jogar na minha posição de origem, que é segundo volante", disse.

Jocinei, porém, evitou assumir o status de sucessor de Paulinho, que chegou ao Corinthians desconhecido e agora deixou o clube consagrado, vendido ao Tottenham por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 59 milhões). "Penso em jogar, gosto de chegar na área. Claro que não tem como comparar com o Paulinho, que fez uma história muito linda. Mas espero ajudar com minhas qualidades", disse.

Sem Paulinho, o técnico Tite tem optado por escalar Guilherme no meio-de-campo, ao lado de Ralf. Jocinei, porém, espera receber uma chance do treinador. "Estou trabalhando pra jogar, estou treinando forte, treinando sério, espero ter uma oportunidade. Sei que com o trabalho que to fazendo, espero ganhar uma oportunidade", disse.

Com passagens pelo Joinville e por clubes do interior paulista, Jocinei não escondeu a empolgação de ter a oportunidade de defender um dos grandes times do futebol brasileiro. "Quando fiquei sabendo do Corinthians, não acreditei. Rodei por Joivnille, Rio Claro, XV de Piracicaba, quando falaram que apareceu o Corinthians eu esperei acontecer pra contar pra minha família, espero poder contribuir e ajudar o Corinthians", disse.