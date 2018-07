No Corinthians, Paulo Roberto diz: ‘Vou mostrar o que vim fazer aqui’

Bastou Paulo Roberto ser anunciado como reforço do Corinthians e uma enxurrada de críticas caíram sobre o jogador, que deixava o Sport na condição de reserva. O tempo passou, algumas oportunidades apareceram e as críticas foram diminuindo. Agora, o volante tem a chance de ouro para mostrar o motivo de ter sido contratado e jogará na lateral-direita, no lugar de Fagner, que está com a seleção brasileira. Ele será uma das novidades da equipe alvinegra para a partida contra o Vasco, quarta-feira, em São Januário. Em entrevista exclusiva ao Estado, o jogador lembrou da dificuldade que teve para lidar com as críticas, falou sobre ganhar uma chance na posição que não é a sua de origem e mandou um recado para a Fiel: “Vou mostrar o que vim fazer aqui”.

Você deve ser titular, pelo menos, diante do Vasco e São Paulo. Será a sua grande chance no Corinthians?

Com certeza. Mesmo não sendo a minha posição, estou preparado. Desde a semana passada eu tenho treinado na lateral e conversando com o Carille e com o Fabinho (auxiliar técnico) para eu atuar bem.

Jogar em uma posição em que você não está acostumado, pode ser um problema?

Terei dificuldade, mas vou suprir isso com vontade e conversando bastante com os zagueiros e com o pessoal do meio, principalmente o Gabriel, para me ajudar no posicionamento. Creio que essa será a minha maior dificuldade. Com a bola rolando é mais fácil. Eu já tenho 30 anos e vi muitos laterais jogando, algo que facilita na adaptação.

Já conseguiu entender o motivo de tantas críticas antes mesmo de você jogar pelo Corinthians?

Isso é passado para mim. Foi um momento muito complicado, mas superei. Hoje, a torcida gosta de mim e eu nem tento entender o motivo de tudo aquilo, sei lá, coisa do futebol. Entrei em algumas partidas, joguei, e depois ouvi e li que fui bem. Agora é aproveitar as oportunidades e mostrar o que vim fazer aqui no Corinthians.

Mas a melhor forma de mostrar para os críticos que você pode ser útil é jogando. Não te dá uma motivação maior ter essa chance agora?

No começo eu tinha essa coisa de querer mostrar, mas não tenho mais. No início, eu tentava não mostrar, mas tinha essa coisa de querer mostrar para quem me criticou. Acredito que eu consegui mostrar isso. Nas redes sociais, os comentários são bem diferentes dos que eu lia antes. Até aqui, no clube, muita gente mudou a opinião e não preciso mostrar mais nada para ninguém.

Fagner é um lateral bem ofensivo e você é um jogador mais defensivo. Como suprir isso?

Não tenho dificuldade, porque joguei muito tempo como segundo volante e saia bastante pelo lado direito e esquerdo. O Carille já me disse que quando a bola estiver no ataque pelo lado direito, eu posso subir, e quando estiver com o Arana, eu fico mais. A questão que deve atrapalhar um pouco é mais o posicionamento mesmo. A gente vai conversando e se acerta. Acredito que entrarei muito melhor do que foi contra o Universidad (do Chile), pois entrei às pressas e não tinha treinado na posição (ele substituiu Léo Príncipe durante a partida, após o lateral sair machucado).

Pensa em treinar mais na lateral para ser mais uma opção para o Carille?

Eu era versátil na base. No Audax, trabalhei com o Fernando Diniz e joguei em várias posições. A equipe está bem desenhada e definida, mas eu não vim para ser banco. Tenho que respeitar quem joga, mas estou aqui para ajudar o Corinthians e onde puder ajudar, eu vou querer participar.

Substituir um lateral da seleção e não ter a pressão de brigar pela vaga dele, é melhor ou pior?

Não é a minha posição e nem penso em me efetivar como lateral. Mesmo se eu quisesse, o Fagner é o cara que todo mundo se espelha em jogar. O posicionamento dele é perfeito e tenho assistido alguns jogos dele para pegar algumas dicas. Não sei se entrar nesta situação é boa ou ruim. Só sei que penso em fazer o meu serviço e que a equipe não sinta tanto a falta dele.