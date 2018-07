No Corinthians, Vitor Junior deve ir para o Bragantino

Após confirmar o técnico Osmar Loss como novo técnico, em uma parceria com o Corinthians, o Bragantino está perto de anunciar seu primeiro reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meia Vitor Júnior, sem espaço no time comandado por Tite.

Ele deve ser a "cereja do bolo" do pacotão de reforços do Corinthians que a direção do time do interior vai anunciar nesta semana. Vitor Júnior tem contrato até o final do ano e treina em horários alternativos no CT Joaquim Grava. Desde o começo da temporada, a equipe da capital tenta repassar o jogador para algum clube, mesmo pagando boa parte dos vencimentos.

Vitor Junior está no clube desde 2012, com contrato de três anos, vindo do Atlético-GO. Na oportunidade, o Corinthians venceu a queda de braço com o Palmeiras pela contratação do atleta e sua chegada foi bastante comemorada. Reserva desde que chegou, foi emprestado para times como Botafogo, Internacional, Coritiba e Figueirense. Sempre que retornou ao time paulistano, era colocado na lista de negociáveis. O Bragantino estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 8 de maio, em Maceió, contra o CRB.