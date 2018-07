No Cruzeiro, Ariel celebra reedição da dupla com Romero

"No começo do ano é importante começar com trabalho forte, de intensidade, para acertar a equipe. Os jogos seguidos nesse início de trabalho são importantes para acertar a equipe, esse é o desejo do nosso treinador. Deivid quer a equipe compacta e tem jogadores inteligentes para fazer esta função. Sinto a necessidade de defender mais e não tanto atacar. Mas creio que rapidamente vou adaptar", declarou.

Outra novidade que empolgou o argentino foi a chegada de um ex-companheiro. Lucas Romero e Ariel atuaram juntos e dividiram o meio de campo por duas temporadas no Vélez Sarsfield. Agora, Ariel quer ajudar o novo reforço cruzeirense a se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro.

"É um grande jogador, técnico, muito bom atleta. O que posso falar dele é que é uma ótima pessoa, um ótimo companheiro. É um jogador muito fácil para adaptar. O futebol brasileiro tem muito espaço e principalmente para jogador de meio de campo. Eles podem ter um tempo a mais para ver uma ou outra jogada e pensar. Daqui a pouco, ele vai acostumar e vai dar muitas alegrias a torcida cruzeirense", garantiu.