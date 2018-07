No Cruzeiro, Federico Gino promete 'deixar a alma em campo'

"Agradeço as pessoas do Cruzeiro, uma grande equipe, uma das maiores do Brasil. Sou um volante misto, que pode jogar como volante central ou pelos lados. Minha característica é de poucos toques. Principalmente, prometo que vou deixar a alma em campo. É uma infraestrutura maravilhosa, a torcida e as pessoas que aqui trabalham também", declarou.

Federico Gino é o sétimo reforço do Cruzeiro para o ano. O jogador estava no Carpi, da Itália, onde teve poucas oportunidades, mas se destacou mesmo no Defensor, do Uruguai, clube no qual dividiu o meio de campo com De Arrascaeta. "Com Giorgian, jogamos cinco anos juntos. Somos unidos dentro e fora de campo. Jogamos no Defensor e na seleção e compartilhamos muitas coisas", afirmou.

Vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin não poupou elogios ao novo reforço e revelou que o jogador já havia chamado atenção do clube na Libertadores de 2014. Na ocasião, o time mineiro caiu no mesmo grupo do Defensor, enfrentou o adversário em duas oportunidades e gostou das características do jovem volante.

"É um jogador que começou a chamar a atenção do Cruzeiro na Libertadores, principalmente nos jogos do Defensor contra o Cruzeiro. Para quem acompanha base, ele foi vice-campeão mundial como titular pelo Uruguai e subiu da base com o Arrascaeta. Desde que surgiu o belo time do Defensor, semifinalista da Libertadores, o Cruzeiro já demonstrava interesse naqueles bons jovens talentos. O empréstimo é de 18 meses, depois temos opção de renovação. Os direitos pertencem a investidores", explicou Vicintin.