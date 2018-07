No Cruzeiro, Léo sonha com vaga na seleção brasileira

O zagueiro Léo está de férias, mas não tira da cabeça um dos seus sonhos para o próximo ano. O defensor espera se destacar nas competições que o Cruzeiro disputará em 2011, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, para chamar a atenção do técnico Mano Menezes, com quem trabalhou no Grêmio, e ser convocado para defender a seleção brasileira.

"Em 2011 quero manter o foco que tive desde que cheguei ao Cruzeiro. Eu almejo chegar à seleção brasileira e quero muito fazer um excelente trabalho ano que vem, para alçar voos mais altos no Cruzeiro e, quem sabe, na seleção", afirmou, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

Revelado pelo Grêmio, Léo iniciou a sua carreira profissional em 2007, foi chamado pelo técnico Dunga para a seleção brasileira em 2008, mas não chegou a entrar em campo. Depois, porém, perdeu espaço na equipe gaúcha e foi negociado com o Palmeiras em 2010. No mesmo ano, acertou a sua transferência para o Cruzeiro, onde busca retomar o caminho da seleção brasileira.