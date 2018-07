No Cruzeiro, Lucas Silva comemora chance de jogar 90 minutos contra o Atlético-PR

Sem receber muitas chances no Cruzeiro nos últimos meses, o volante Lucas Silva comemorou nesta terça-feira a possibilidade de jogar 90 minutos contra o Atlético Paranaense, nesta quarta, pelo Brasileirão. Ele deve substituir Hudson, que está machucado e foi vetado nesta terça pelo departamento médico.

"Venho tentando aproveitar ao máximo quando entro [nos jogos], mas é jogando sempre que você consegue mostrar todo seu futebol. Espero aproveitar bem este jogo, que será o tempo todo. Estou muito feliz e pronto para o jogo", disse o volante, que foi formado na base do Cruzeiro.

Ele espera usar o bom conhecimento do clube, e a convivência de longa data com alguns jogadores, para sair em vantagem na briga pela vaga de titular. Um dos seus trunfos é o bom entrosamento com Henrique, que foi seu companheiro no Cruzeiro antes de sua transferência para o Real Madrid, em 2015.

"Tenho um entrosamento muito bom com o Henrique, conheço muito bem o estilo de jogo dele, o que facilita. E também os outros volantes, com os quais venho treinando. O Henrique é um jogador muito importante, dá equilíbrio ao time, coordena e comanda o nosso meio-campo. E também é o nosso capitão", comentou Lucas Silva.

O volante também diz ter bom entendimento com o técnico Mano Menezes. "Já entendi como o Mano gosta que eu atue e ele também sabe como eu atuo. Então, a tendência é que as coisas saiam como o desejado. Não tenho preferência de jogar pela esquerda ou pela direita, já joguei em ambas", afirmou o jogador.