No Cruzeiro, Montillo diz estar com saudade dos gramados

BELO HORIZONTE - Há quase dois meses sem jogar, Montillo não esconde o desejo de voltar aos gramados. O jogador esteve perto de acertar com o Corinthians, mas viu a diretoria do clube desistir da negociação por conta do tratamento que recebeu do Cruzeiro. Com a cabeça voltada para a equipe mineira, o argentino só pensa em entrar em campo o mais rápido possível.

Perguntado sobre sua saudade dos gramados, Montillo deixou clara sua vontade de jogar. "É grande. Vai fazer dois meses que eu não jogo, já que não participei do último jogo (suspenso, na goleada de 6 a 1 sobre o Atlético-MG, no dia 4 de dezembro). Quero voltar a jogar, estou com muita vontade de fazer o melhor, para os torcedores e para os meus companheiros", declarou.

Em 2012, o argentino espera que o Cruzeiro tenha uma temporada melhor do que no ano passado, quando, apesar do título mineiro, caiu precocemente na Libertadores e brigou para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Para ele, os novos contratados serão fundamentais para isso.

"Chegaram jogadores que são importantes para o time. Tomara que joguem bem aqui também. No meio de campo eu não sei como o (técnico Vágner) Mancini vai jogar, mas os jogadores são muito técnicos e sempre que você joga com bons jogadores fica mais fácil", afirmou, citando os reforços Jackson, Thiago Carvalho, Mateus, Gilson, Marcelo Oliveira, Amaral, Diego Arias, Rudnei e Walter, todos contratados para esta temporada.