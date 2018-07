No Cruzeiro, Montillo vira dúvida para encarar o Grêmio no Olímpico

BELO HORIZONTE - Líder do Brasileirão, o Cruzeiro poderá ficar sem o argentino Montillo, principal jogador do time nas últimas rodadas, na partida do próximo domingo, contra o Grêmio. No jogo de domingo, contra o Fluminense, o meia precisou ser substituído no segundo tempo.

Veja também:

Cruzeiro promete concentração para manter liderança

Cruzeiro negocia clássico com o Atlético-MG para Uberlândia

"O Montillo preocupa porque ele era dúvida para o jogo contra o Fluminense. O doutor me visitou no sábado à noite, dizendo que ele não poderia ir para o jogo. Nós conversamos, ele acabou indo e, quando eu senti que ele estava no limite, eu o tirei. Agora ele tem alguns dias para poder curar", revelou Cuca, sem dar detalhes sobre a lesão de Montillo.

Além do argentino, o zagueiro Cláudio Caçapa é dúvida para o jogo do final de semana. Ele sentiu dores no joelho direito no primeiro tempo e acabou sendo substituído por Gil. Em compensação, o zagueiro Léo voltará ao time no domingo após cumprir suspensão diante do Fluminense.

Ainda no departamento médico, o lateral-esquerdo Diego Renan se recupera de um deslocamento na clavícula esquerda, enquanto o meia Gilberto está em fase de recondicionamento físico. Ele havia sofrido uma tendinite no tendão de Aquiles esquerdo.